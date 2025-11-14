V・ファーレン長崎は14日、韓国・ボイン高からDFノ・ヒョンジュンが26シーズンより新加入すると発表した。同選手は2007年7月19日生まれの18歳で、身長179cm、体重75kg。クラブを通じ「幼い頃から夢見てきたプロの舞台に立つことができ、本当に嬉しく、胸が高鳴る思いです」「長崎は攻守の切り替えの速さや強いプレッシング、そして献身的な運動量が持ち味のチーム。自分もそのスタイルにふさわしいプレーでプロでもチームに貢