川島海荷が競泳日本代表の夫・中村克選手夫との2ショットを公開。「映画やん」「嘘でしょ！」と驚きの声があがった。【映像】「映画やん」川島海荷と競泳選手の夫の2ショット11月14日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#11が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは川島