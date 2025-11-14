◇国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。堂安律は、佐野海舟や鈴木淳之介など、新たに抜てきされた選手が好パフォーマンスをみせていることについて「誰が出てもいける雰囲気はある」とチームにとって大いに好影響だと明かした。続けて「ブラジル戦のインパクトはやっぱ大きかったと思う。中心選手がいなくて、見てる人