ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。森保一監督はこの試合で若手を積極的に起用。後半３０分からともに初選出の２０歳のＦＷ後藤啓介と２１歳のＭＦ北野颯汰を投入し、後藤は１トップ、北野は右シャドー（１・５列目）で出場。同３７分からは１９歳のＭＦ佐藤龍之介を左シャドーで使い、平均年齢２０歳の攻撃陣となった。森保監督は、「自分のプレーをアピールする部分と、チ