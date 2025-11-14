◇国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位のガーナ代表に２―０で勝利した。先制点を挙げ、チームを勢いづけたＭＦ南野拓実は「先制点が欲しいと思っていた。（佐野）海舟から良いパスが来たので、ゴールすることができて良かったかなと思います」とすがすがしい表情で振り返った。過去５勝３敗のガーナに対し、日本は歴史的勝利を収めた１０月１４日の