◆国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）日本は２６年北中米Ｗ杯出場国のガーナを迎え、２―０の勝利を収めた。南野拓実、堂安律がゴールを決めた。＊＊＊ＦＷ上田綺世が、元同僚のガーナ選手の負傷退場に悲痛の表情を浮かべた。後半１１分、ＭＦ田中碧との接触でガーナ代表ＭＦフランシスが負傷退場。一時ピッチ上は騒然となった。上田とフランシスは、ベルギー１部セルクル・ブルージュでと