◇国際親善試合日本2―0ガーナ（2025年11月14日愛知・豊田スタジアムサッカー日本代表FIFAランク19位）は14日、国際親善試合でガーナ代表（同73位）と対戦し、2―0で勝利を収めた。9月の米国戦から3試合連続複数失点だった守備陣は4試合ぶりの無失点で締めた。ゴールマウスを守ったGK早川友基（鹿島）は「無失点で勝つことができてホッとしている」と息をついた。正GKの鈴木彩は左手骨折で長期離脱が決まり、天皇杯