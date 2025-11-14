日本代表を応援するグループをアンバサダーに起用したPR画像＝10日、東京都内日本サッカー協会は14日、日本代表を応援するグループをアンバサダーに起用したPR画像を変更すると発表した。10日に発表された画像は韓国国旗を想起させるとの声が交流サイト（SNS）で上がっていた。日本協会は公式サイトで「取り組みの意図や目的をより正確にお伝えしていくために検討を重ねた結果」としている。変更について宮本恒靖会長は「われ