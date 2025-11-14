「プロレス・ドラディション」（１４日、後楽園ホール）メインイベントで、７１歳の藤波辰爾が、新日本プロレスの前ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．（３８）とシングルマッチ６０分一本勝負を行い、９分４２秒、ザックドライバーで玉砕した。敗れはしたものの、現役バリバリのトップ選手相手に健在のドラゴン殺法で戦い抜き、満員となった１４７３人の観客は拍手喝采。現役最強レスラーと異例の一騎討ちを終え