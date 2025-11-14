「大相撲九州場所・６日目」（１４日、福岡国際センター）好角家タレントで観戦席での姿が異彩を放つ美女として話題の山根千佳が観戦に訪れた。自身のＳＮＳでは「去年に引き続き２０２５年も東京・大阪・名古屋・福岡と大相撲全場所制はできましたロンドン公演にも行けたし、これで悔いなく年が越せます！笑」と報告した。ＮＨＫの中継にも白い服をきた山根の姿がたびたび映り込み、その可憐な姿に「ときどきテレビに映る