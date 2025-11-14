埼玉・春日部市で何者かが住宅に侵入し現金が盗まれる事件が相次ぎました。春日部市では13日夜から14日朝にかけて、住宅の1階の窓ガラスが割られ、部屋から現金が盗まれるなどの事件が9件相次ぎました。被害は半径1kmの範囲にあり、あわせて現金16万8000円や指輪などが盗まれたということです。県内では10月から同様の被害が相次いでいて、警察が関連を調べています。