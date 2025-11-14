日本代表DF鈴木淳之介（コペンハーゲン）がメディア対応を行い、ガーナ代表戦を振り返った。日本代表は14日に行われたキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦。16分に佐野海舟から南野拓実へとつなぎ先制点を挙げると、60分には堂安律がニアを打ち抜き、追加点を奪取。2−0で勝利を収めた。先月行われたブラジル代表との一戦で評価を高めた鈴木淳之介は、この試合でもスターティングメンバー名を連ね、フル出場を果た