「国際親善試合、日本代表２−０ガーナ代表」（１４日、豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は同７３位のガーナ代表に２−０で快勝した。試合後の会見で森保一監督（５７）は、交錯プレーで負傷交代したガーナ代表のＭＦフランシス・アブ（トゥールーズ）に向けて「少しでもいい状態でサッカーができるようになること、早くケガが回復することを願いたい」と沈痛な表情で語った。後半７分、フランシスはＭＦ田中