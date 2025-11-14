西武からドラフト６位指名を受けた四国銀行・川田悠慎外野手（２３）が１４日、高知・高知市内で入団交渉に臨み、契約金２０００万円、年俸７００万円で（金額は推定）で入団を内諾した。ドラフト会議から約２週間がたち、「内諾を終え、プロの舞台に立てるんだという実感が湧き、うれしい気持ちでいっぱいです」と心境を明かした川田。銀行員という立場からプロ野球の世界に飛び込むこととなり、「ここからどう勝負していくの