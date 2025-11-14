◇「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１１月８日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場） ◆中学１年生の部・準々決勝堺中央ボーイズ５−４豊中ボーイズ最終回の打ち合いに、劇的な幕切れが待っていた。堺中央が、サヨナラ勝ちで４強切符を獲得。青島主将は「めっちゃうれしい。逆転されても、みんな諦めずに声を出していた。いい雰囲気だった」と声を上ずらせながら喜んだ。９番打者のひと振りが、勝利を引き寄せた。３点