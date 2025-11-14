◇「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１１月８日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場） ◆中学１年生の部・準々決勝大阪柴島ボーイズ８−１愛知守山ボーイズがっちり投打がかみ合った大阪柴島が快勝でベスト４に進んだ。まずは１点を追う３回に打線がつながった。１死二塁から上澤が左前打で一、三塁にチャンスを広げると、４番・木村が直球を左前にはじき返して同点。さらに１死後、小田の２点打で勝ち越した。４回には