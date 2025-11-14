◇「第２５回奈良万葉大会」（１１月８日・喜多重機グラウンドほか） ◆中学生の部・準々決勝南都ボーイズ７−２天理ボーイズ打ち勝ち、投げ勝ち、南都が４強入りを果たした。３回戦は、４点を追う初回２死満塁。青山の押し出し死球で１点返すと、宮本が２点二塁打、玉木も適時打で続き追いついた。同点の６回にも満塁の好機から２点勝ち越し、勝利。チーム最多４安打で２打点の井上主将は「最低限のことはしようと打席に入っ