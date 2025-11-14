◇「第２５回奈良万葉大会」（１１月８日・喜多重機グラウンドほか） ◆中学生の部・３回戦天理ボーイズ９−１大阪箕面ボーイズ１年生右腕が勝利に導いた。天理は３回戦で、先発・福田が４回まで１安打無失点投球。５回に内野ゴロの間に１点を許したが、打線の援護も受けて、５回を四死球なしで投げ切った。右腕は「先輩の試合なので気持ちが入っていて、結構いい球がいった。緊張したけど、勝ててうれしい」と笑顔。打線は中