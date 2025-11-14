◇国際親善試合日本代表２―０ガーナ代表（１４日・豊田スタジアム）日本代表ＭＦ堂安律が、２４年６月のシリア戦以来、約１年５か月ぶりのゴールを決めた。１点リードの後半１５分、右サイドでＭＦ久保建英からパスを受けると、中へカットインしてからニアゾーンに左足シュートを突き刺した。新ユニホームを着用した一戦で背番号１０が存在感を示し「得意なコースだったので、あそこで受けられて、自信はありましたし、ゴール