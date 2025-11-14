◇「第９回大阪東ボーイズ大会」（１１月８日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ◆中学生の部・１回戦芦屋ボーイズ１０−２豊中ボーイズ芦屋が２ケタ得点で初戦を制した。初回先頭・亀野の左前打から１死満塁とし、西川の犠飛で先制。３回には打者１１人の猛攻で５得点するなど、着実に点差を広げて５回コールド勝ちした。４安打３打点、２得点の亀野は「１番打者の役目は十分果たせた」と誇らしげ。先発・西村は５回２