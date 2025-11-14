警察官が人里近くのクマをライフル銃で駆除できる運用が１３日、岩手県内で始まった。クマによる人身被害や市街地での相次ぐ出没を受け、警察庁が国家公安委員会規則を改正し、同日施行された。警察による新たなクマ対策に、県内からは期待や対応の懸念など、様々な声が聞かれた。「安全確保を徹底し、迅速で的確な対処に努めてほしい」。県警機動隊の隊舎前（滝沢市）で同日行われたクマ駆除対応チームの出動式で、県警の藤林