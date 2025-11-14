福岡県警小倉北署は14日、北九州市小倉北区砂津1丁目1番付近の道路上で同日午後3時ごろ、通行中の小学生女児と男児が見知らぬ男性から頭を触られる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男性は70代くらいで茶色上下の服、白色マスク着用。