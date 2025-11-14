メ～テレ（名古屋テレビ） 記録的な大雨で浸水被害があった三重県四日市市の地下駐車場について、復旧検討委員会が中間報告をとりまとめました。 四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」では9月12日夜の記録的な大雨で車274台が水につかりました。 有識者による復旧検討委員会の4回目の会合が14日行われ、課題や今後の方針について話し合われました。 大雨があった当日の9月12日、駐車場のスタッフが気