愛知県庁での会見 愛知県は職員の給与の引上げ分など盛り込んだ補正予算案を12月定例会に提出します。 愛知県の12月補正予算案は一般会計が約188億3000万円です。 このうち、職員の給与を改定するための予算として187億3600万円ほどが計上されています。 人事委員会からの勧告を受けて、常勤の一般職員の月給が3.1%、ボーナスが年間で0.05カ月分引き上げられることなどによるものです。 引き上げられた場合、引上