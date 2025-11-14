ピボット分析東京時間（22:57現在） ドル円 現値154.09高値154.76安値153.62 155.83ハイブレイク 155.30抵抗2 154.69抵抗1 154.16ピボット 153.55支持1 153.02支持2 152.41ローブレイク ユーロ円 現値179.35高値179.97安値178.98 180.88ハイブレイク 180.42抵抗2 179.89抵抗1 179.43ピボット 178.90支持1 178.44支持2 177.91ローブレイク