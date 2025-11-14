◇「第９回大阪東ボーイズ大会」（１１月８日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ◆中学生の部・１回戦伊丹ボーイズ６−１八尾中央ボーイズ伊丹の投打にかみ合った。４番・園田が３回に２点三塁打、７回には右翼線を破るランニング２ラン。「得意のインコース。全体的に球が遅かったので、狙ってうまく打てた」と会心の表情だ。２点リードの５回から３イニング無失点の梅崎は「（３番の）バッティングで貢献できなかっ