◇「第９回大阪東ボーイズ大会」（１１月８日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ◆中学生の部・１回戦京都洛北ボーイズ９−３東大阪長田ボーイズ前年王者の意地でひっくり返した。京都洛北は３点差を逆転し、初戦勝利。藤岡主将は「去年、優勝してくれた先輩たち、監督やコーチへの感謝を忘れずにプレーできた」と充実の表情だった。先発の中学１年・井元が２回に３失点。「先輩でカバーするぞ」というキャプテンの言葉