◇「第９回大阪東ボーイズ大会」（１１月８日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ◆中学生の部・１回戦大阪東淀川ボーイズ５−５意岐部ボーイズ運も実力のうちだ。大阪東淀川は７回終了時同点で、抽選突破。大迫主将は「後半は悪い流れだったけど（一時）逆転できて良かった。負けていても、みんなで声を出して追いつけた」と笑った。初回に４番・瀧川が右中間を破る、先制のランニング２ラン。「考えすぎたら打てない。