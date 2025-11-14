◇「第９回大阪東ボーイズ大会」（１１月８日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ◆中学生の部・１回戦寝屋川畷ボーイズ１１−４富田林ボーイズ寝屋川畷が１１安打１１得点で好発進した。初回先頭・内山が二塁打で出塁し南森、柴山の適時打で２点先制。２回も２本の長打などで３点追加した。３回１死満塁からは南森が２点二塁打し、藤井も「４番の責任を果たさないと」と２点打を放つなど６点を奪った。３安打４打点の南