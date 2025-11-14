◇「第９回大阪東ボーイズ大会」（１１月８日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ◆中学生の部・１回戦池田ボーイズ１７−３大阪西・岸和田合同ボーイズダイヤモンドを駆け回った。池田は初回に敵失を絡めて２点先取。なおも２死二、三塁で安田の打球を右翼手が捕球できず、三塁へ進んだ。「三塁打じゃなくてエラーでガッカリ。でも、チーム的には楽になった」と２得点を喜んだ。３回には２番からの４連打などで５得点。