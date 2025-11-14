◇国際親善試合日本2−0ガーナ（2025年11月14日愛知・豊田スタジアム ）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は14日、国際親善試合でガーナ代表（同73位）と対戦し、2―0で勝利を収めた。1―0の後半11分にはMF田中のシュートを防ごうとした相手MFフランシスが担架で運ばれて負傷退場。敵将アッド監督は「ショックを受けています。非常に深刻なケガを負ってしまったからです。サッカーではよくあることですが、かなりひどい