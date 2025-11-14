俳優の若村麻由美さん（58）が14日、肺炎のため92歳で亡くなった仲代達矢さんの葬儀に参列。仲代さんと妻の宮崎恭子さんが設立した俳優を育成する『無名塾』の出身である若村さんが、恩師・仲代達矢さんを亡くした胸中を語りました。参列後に取材に応じた若村さんは、仲代さんの最後の舞台となった石川・能登演劇堂での『無名塾 肝っ玉おっ母と子供たち』を観劇に行っていたそうで、「92歳とは思えない、すばらしいエネルギーと、