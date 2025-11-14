11月14日に開催されたキリンチャレンジカップで、アフリカの強豪ガーナ代表は森保一監督が率いる日本代表はガーナ代表と対戦。南野拓実と堂安律にゴールを許して０−２で敗れた。この試合の51分にはアクシデントが発生。自陣ボックス手前でシュート体勢になった田中碧の右足に、後方からブロックに入ったフランシス・アブの右足が絡まって、ねじれる格好となり、ガーナMFはそのままピッチに倒れ込む。その後、担架で運ばれて途