【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比82銭円高ドル安の1ドル＝153円69〜79銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1638〜48ドル、178円96銭〜179円06銭。米長期金利の低下を手がかりに、日米金利差の縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。