デフリンピックの開会式を前に羽田空港が、デフリンピックウェルカム宣言を発表しました。デフリンピックの大会期間中、81の国や地域から5000人以上の選手やスタッフが来日します。羽田空港では、きこえない、きこえにくい選手や関係者が安心して利用できる空港を目指すと宣言、マークを指して意思疎通を図れるユニバーサルコミュニケーションボードを活用する他、職員が、国際手話でコミュニケーションがとれるよう学ぶなどの準備