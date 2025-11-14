ＬＬＰＷ−Ｘを率いる?ミスター女子プロレス?神取忍（６１）が、スターダムに参戦する大怪獣・ボジラ（２２）と初遭遇を果たした。１４日の神田明神ホールで行われた「神取米収穫祭」では神取がNØRI、高瀬みゆきと組み、ボジラ＆鉄アキラ＆藪下めぐみと激突。先月３０日に開かれた記者会見では、ボジラらが欠席し大激怒していた。この日も怒りに満ちた表情で入場した神取は、１８３センチ、９１キロの大怪獣と対峙する