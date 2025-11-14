守備で安定感＆先制点の起点となる圧倒的なパフォーマンス日本代表は11月14日にガーナ代表と豊田スタジアムで国際親善試合を行い、2-0で勝利を収めた。先制ゴールにつながるボール奪取とアシストを見せたMF佐野海舟は「今日のような攻撃の部分だったり、あとは球際だったりっていうのは自分の求められてる部分だと思う」と話した。アフリカの雄を迎え撃ったゲームの前半16分、佐野は中盤でボール際の強さを見せつけると、MF久