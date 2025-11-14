◇国際親善試合日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。ボランチで９０分フル出場し、攻守で存在感をみせた佐野海舟は、１点目で代表初アシストを記録。「うまくボールを奪って、そこから（上田）綺世くんがいい形で抜け出して、相手をつってくれたんで、（南野）拓実くんのところは見えてますし、うまく決めてくれたんで、そこはよか