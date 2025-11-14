『時をかける少女』の公開から19年。スタジオ地図・細田守監督がそのイメージを大きく刷新する最新作『果てしなきスカーレット』が、来週21日より日本公開を迎える。これに向けて、王女・スカーレットが穏やかな表情で渋谷の街に立つファイナルビジュアルが公開された。キャッチコピーは「必ず、あなたにたどり着く。」。【動画】芦田愛菜が歌うエンディングテーマ「果てしなき」特別PV本作の主人公は、国王である父を殺した敵