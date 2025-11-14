news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「"ナゾの白い霧"住民500人避難『息ができない』4人重体」のニュースについてお伝えします。◇◇◇アメリカ・オクラホマ州12日、真っ白のもやに包まれた車。入手した映像には、アメリカ南部にあるホテルの駐車場が、なぞの“白い霧”で覆い尽くされている様子が映し出されていました。運転手がホテルに宿泊するため、車を停めていたところ、積んでいたアンモニアが漏れてしま