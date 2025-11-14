メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県蟹江町で、70代の女性が警察官などを騙る詐欺の被害に遭い、およそ1億7000万円相当の暗号資産をだまし取られました。 警察によりますと、今年7月、蟹江町に住む70代の女性に厚生労働省の職員を名乗る男から電話がありました。 その後、ＬＩＮＥなどの複数のＳＮＳに誘導されビデオ通話で警察官などを名乗る男から、「あなたの口座がマネーロンダリングで悪用されている」「金