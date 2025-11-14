自民党埼玉県連の幹事長を務めてきた小谷野五雄県議（６９）が県連の政治資金を私的流用した疑いがある問題で、県連は１４日、２回目の党紀委員会を開き、小谷野氏を最も重い除名処分とした。１０日以内に再審査請求がない場合は処分が確定する。県連が設置した調査委員会は、幹事長就任後の２０２０〜２５年に小谷野氏が提出した領収書１３５７件、総額約２７９５万円分を不正利用と認定。領収書にはチャイルドシートやペット