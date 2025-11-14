僧侶の男が拳銃を知人の男に売った疑いで逮捕されました。元暴力団組員で僧侶の開発喜成容疑者（49）は、2025年1月、茨城県内のサービスエリアで、知人の男に拳銃1丁と実弾を売った疑いがもたれています。譲り受けた男は、拳銃や実弾を所持した罪で有罪判決を受けていて、男の供述や携帯の解析などから開発容疑者が浮上しました。開発容疑者は、男に数十万円で拳銃を譲り渡したとみられていて、調べに対し「話したくありません」と