部下の既婚男性とホテルで密会していた問題で、群馬・前橋市の小川晶市長が市民との公開対話集会に参加しました。前橋市・小川晶市長：不適切な場所を選んでしまった私の判断が公人としての自覚を欠いていたことについては、申し開きができないことだと深く反省をしています。本当にごめんなさい。前橋市の小川市長は、市民との公開対話集会の冒頭で謝罪したうえで「前橋のために全身全霊で働くことで自分の責任を全うできる」と述