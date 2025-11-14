日本保守党は14日、結党以来初めての党大会を東京都内で開き、百田尚樹代表が次期衆院選の目標議席について、「10議席を獲得する。東京、大阪、福岡といった大都市はがっちり押さえたい」と強調した。日本保守党は2023年に政治団体として結成し、去年10月の衆院選で3議席、今年7月の参院選で2議席を獲得した。また、百田代表は大会の挨拶で高市首相について、「今回の自民党の総裁選の中では、一番ままともな人。高市首相がやろう