このところの気温低下を受けて、北京国際関係学院はキャンパス内にある一部のプラタナスに「セーター」を着せた。中国新聞網が伝えた。その姿が学生や教職員の注目を集め、写真撮影スポットとなっている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）