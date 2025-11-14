福岡県警嘉麻署は14日、嘉麻市の会社に13日午後1時15分ごろ、自動音声で「保険局です。詳細を聞きたい場合は1を押してください」などのメッセージが流れる不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。