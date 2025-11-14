2025年11月14日、日本代表が豊田スタジアムでガーナ代表を２−０と破った。この試合でゴラッソから貴重な２点目を決めたのが、右ウイングバックで先発出場した堂安律だ。１−０で迎えた60分、久保建英のスルーパスを受けた堂安はペナルティエリア右から左足を一閃。そして、GKのニアサイドを抜けたシュートでゴールネットを揺らした。このゴールを振り返って、堂安は「練習通り」とコメントした。「ペナリティエリア内で受けた