今月8日、肺炎のため92歳で亡くなった俳優・仲代達矢さんの葬儀が14日、俳優養成所『無名塾』で営まれ、無名塾出身の役所広司さん（69）や、若村麻由美さん（58）たちが参列しました。若村さんは仲代さんについて「本当に偉大な役者であり、偉大な恩師だったと思います」と、目を潤ませながら存在の大きさを語りました。そして、運ばれていく仲代さんのひつぎに手を合わせ、最後の別れを惜しんだ役所さん。13日の通夜では、時折涙