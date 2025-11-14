ドル円一時１５３．７４レベル、下落スピードの速さに調整進む＝ＮＹ為替 ＮＹ朝方はリスク回避の動きが広がっている。株安とともに米債利回りが低下、ドル売りや円買いの動きが強まっている。ドル円は154円台後半から154円割れまでのスピードが速く、短期ポジションの調整を余儀なくされているようだ。足元では安値を153.74レベルまで広げている。 USD/JPY153.90